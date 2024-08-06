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При выезде из города начнут сразу аннулировать права: водителей ждет неприятный сюрприз

Летнее время открывает россиянам широкие горизо...

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Летнее время открывает россиянам широкие горизонты для активного отдыха и поездок. Однако с приходом теплых дней и увеличения солнечной активности наблюдается рост случаев вождения автомобилей в пьяном виде, что приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники ГИБДД с тревогой обнаруживают традиционное увеличение количества нетрезвых водителей в выходные и праздничные дни, когда люди чаще позволяют себе расслабиться с алкогольными напитками. Осознавая всю gravity сложившейся ситуации, ГИБДД планирует провести обширные профилактические мероприятия по предупреждению управления транспортом в нетрезвом состоянии.

С 1 августа на выездах из городов, на оживлённых дорогах и в населённых пунктах будут установлены контрольные посты, где сотрудники будут тщательно проверять водителей на наличие признаков опьянения. При малейших подозрениях водителям предложат пройти тестирование с помощью алкотестера. Отказ от прохождения теста будет считаться признанием факта вождения в нетрезвом состоянии, что повлечёт за собой наказание в виде лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. Эта мера касается не только нарушителей, но и водителей, предоставивших свои машины выпившим знакомым, что также может привести к серьезным последствиям.

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