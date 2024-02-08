Президент утвердил рекордное повышение и график выплаты пенсий в 2024 году: полный список

В 2024 году ожидается индексация всех видов пенсий в России. Это важное событие, которое повлияет на множество пенсионеров в стране. Подробности графика повышения пенсий уже были определены правительством РФ и Госдумой.



Например, с 1 января 2024 года пенсии для неработающих пенсионеров будут увеличены на 7,5%. Затем, с 1 февраля 2024 года пенсии федеральных льготников также поднимутся на тот же процент. Наконец, с 1 апреля 2024 года социальные пенсии будут увеличены на 7,5%. Работающие, неработающие пенсионеры и инвалиды также получат соответствующее увеличение пенсий.



Индексация страховых пенсий начнется с 1 января 2024 года, при этом ожидается повышение на 7,5%. Это повышение будет применяться ко всем пенсионерам, имеющим трудовой стаж. Точная сумма увеличения пенсии будет зависеть от текущего размера пенсии и будет рассчитываться с использованием коэффициента 1,053.





Кроме того, в 2024 году пенсионеры будут получать фиксированную выплату в размере 8134,88 рубля в составе своей пенсии. Также будет установлен стоимость одного пенсионного балла, который составит 133,05 рубля. Пенсионный коэффициент будет рассчитываться для каждого пенсионера индивидуально.Для работающих пенсионеров в 2024 году будет начисляться дополнительная пенсионная надбавка в виде пенсионных коэффициентов, которые зависят от их заработной платы. Коэффициенты будут формироваться на лицевом счете в Пенсионном фонде и добавляться ежегодно 1 августа. Максимально возможная надбавка составит 399,15 рубля с 1 августа 2024 года.Индексация социальных пенсий и пособий происходит ежегодно 1 апреля. В 2024 году социальные пенсии будут увеличены на 7,5%. Важно отметить, что социальная пенсия является выплатой из федерального бюджета и предназначена для нетрудоспособных людей.Помимо индексации пенсий, существуют и другие виды социальных пенсий, такие как пенсии по старости, пенсии в случае потери кормильца и пенсии для детей-сирот. Все эти виды пенсий будут также увеличены на 7,5% с 1 апреля 2024 года.