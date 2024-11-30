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Президент РФ Путин назвал главное условие для победы в СВО на Украине

В свете продолжающихся военных действий, особое...

politnavigator.net

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В свете продолжающихся военных действий, особое внимание привлекают высказывания президента России Владимира Путина о ключевых факторах успеха в специальной военной операции (СВО).

На саммите ОДКБ, который недавно прошел в Астане, Путин поделился своим видением того, что является решающим элементом в достижении победы, сообщает Lenta.

«Безусловно, важность техники и вооружения в современной войне нельзя недооценивать, однако ключевым аспектом остается мотивация воинов и их готовность к борьбе и самопожертвованию за интересы Отечества», — заявил он.

Президент подчеркнул, что исход военных конфликтов не определяется лишь качеством арсенала. «Судьба баталий решается на поле боя, и окончательно все зависит от солдата и его духа», — сказал Путин, акцентируя внимание на значении личного вклада каждого военнослужащего.

Эти комментарии последовали после того как президент выразил мнение о бесполезности западного оружия в СВО, упомянув о масштабных ответных мерах: «Только за последние два дня по Украине было выпущено 100 ракет». Путин уверен, что поставки современного вооружения от Запада не способны кардинально изменить ситуацию на фронте.

Такие заявления поднимают вопросы о дальнейших действиях и стратегии в условиях текущего конфликта, показывая, что основной ставки делаются на моральный и человеческий фактор в российской армии.

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