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Президент Путин допустил возможность, что ракеты НАТО будут запущены по Казани и Самаре: названо важное условие

Президент Путин допустил возможность, что ракеты НАТО будут запущены по Казани и Самаре: названо важное условие

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В высказывании президента России, Владимира Путина, акцентируется возможность поражения городов, таких как Самара, Астрахань и Казань вражеским боевым оружием.

По мнению главы государства, если Североатлантический альянс разместит на Украине высокоточное вооружение и тактическую авиацию, то районы, где находятся эти города, могут оказаться в зоне риска. Президент отмечает, что многие украинские аэродромы подходят для размещения вооружения и находятся в непосредственной близости от российской границы.

Владимир Путин также подчеркивает необходимость ответных мер со стороны России для обеспечения собственной безопасности.

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