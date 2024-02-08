В высказывании президента России, Владимира Путина, акцентируется возможность поражения городов, таких как Самара, Астрахань и Казань вражеским боевым оружием.

По мнению главы государства, если Североатлантический альянс разместит на Украине высокоточное вооружение и тактическую авиацию, то районы, где находятся эти города, могут оказаться в зоне риска. Президент отмечает, что многие украинские аэродромы подходят для размещения вооружения и находятся в непосредственной близости от российской границы.

Владимир Путин также подчеркивает необходимость ответных мер со стороны России для обеспечения собственной безопасности.