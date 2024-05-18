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Прежде, чем брать, подумайте: итоги исследования Роскачества ванильного пломбира

Роскачество провело новое исследование ванильного пломбира в ответ на возросшие потребительские требования и выявило значительное снижение качества этого популярного десерта.

klublady.ru

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Роскачество провело новое исследование ванильного пломбира в ответ на возросшие потребительские требования и выявило значительное снижение качества этого популярного десерта с 2018 года. Исследование охватило 38 марок, при этом основные результаты вызывают беспокойство.

Ключевые находки исследования:

  • Снижение качества: Общее качество ванильного пломбира ухудшилось, что является тревожным сигналом для потребителей и производителей.
  • Использование растительных жиров: В семи марках пломбира обнаружено нарушение чистоты продукта за счёт включения растительных жиров.
  • Санитарные нарушения: В шести образцах были найдены бактерии группы кишечной палочки, что указывает на нарушения санитарных норм в процессе производства.
  • Нарушения в маркировке: Ошибки в указании содержания сахара и обнаружение следов антибиотиков в трёх марках также были выявлены.

Позитивные аспекты исследования:

  • Высокое качество отдельных брендов: Несмотря на общее снижение качества, пломбир от марки «Свитлогорье» получил высокие оценки и рекомендован к присвоению Знака качества.
  • Отсутствие опасных патогенов: В исследованных образцах не обнаружено опасных бактерий, таких как сальмонелла или листерия, что является важным показателем безопасности.

Советы для потребителей:

  1. Тщательно изучайте состав: Перед покупкой ванильного пломбира важно проверять состав продукта, избегая нежелательных добавок.
  2. Требуйте подтверждение качества: Наличие всех необходимых сертификатов и маркировок поможет убедиться в качестве мороженого.
  3. Оставайтесь информированными: Следите за соответствием продукции актуальным стандартам качества и безопасности.

Это исследование Роскачества подчеркивает важность внимательного выбора продуктов питания, особенно таких популярных как мороженое. Потребители должны оставаться информированными и требовательными, чтобы обеспечить безопасность и качество своего питания.

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