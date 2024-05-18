Прежде, чем брать, подумайте: итоги исследования Роскачества ванильного пломбира

Роскачество провело новое исследование ванильного пломбира в ответ на возросшие потребительские требования и выявило значительное снижение качества этого популярного десерта с 2018 года. Исследование охватило 38 марок, при этом основные результаты вызывают беспокойство.

Ключевые находки исследования:

Снижение качества: Общее качество ванильного пломбира ухудшилось, что является тревожным сигналом для потребителей и производителей.

Использование растительных жиров: В семи марках пломбира обнаружено нарушение чистоты продукта за счёт включения растительных жиров.

Санитарные нарушения: В шести образцах были найдены бактерии группы кишечной палочки, что указывает на нарушения санитарных норм в процессе производства.

Нарушения в маркировке: Ошибки в указании содержания сахара и обнаружение следов антибиотиков в трёх марках также были выявлены.

Позитивные аспекты исследования:

Высокое качество отдельных брендов: Несмотря на общее снижение качества, пломбир от марки «Свитлогорье» получил высокие оценки и рекомендован к присвоению Знака качества.

Отсутствие опасных патогенов: В исследованных образцах не обнаружено опасных бактерий, таких как сальмонелла или листерия, что является важным показателем безопасности.

Советы для потребителей:

Тщательно изучайте состав: Перед покупкой ванильного пломбира важно проверять состав продукта, избегая нежелательных добавок. Требуйте подтверждение качества: Наличие всех необходимых сертификатов и маркировок поможет убедиться в качестве мороженого. Оставайтесь информированными: Следите за соответствием продукции актуальным стандартам качества и безопасности.

Это исследование Роскачества подчеркивает важность внимательного выбора продуктов питания, особенно таких популярных как мороженое. Потребители должны оставаться информированными и требовательными, чтобы обеспечить безопасность и качество своего питания.