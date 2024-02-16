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Пресс-секретарь Президента РФ Песков озвучил сроки завершения СВО на Украине

Пресс-секретарь Президента РФ Песков озвучил сроки завершения СВО на Украине

vesti-nesvetay.ru

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели, поставленные Москвой.

Песков подчеркнул, что изначально спецоперация была направлена против Украины, но со временем переросла в конфликт между Россией и Западом.

Он также отметил, что вооруженное столкновение может продолжаться из-за вмешательства Запада, но это не повлияет на общую тенденцию, и операция будет продолжаться до достижения поставленных целей.

В начале февраля Песков подтвердил, что цели спецоперации не изменились, включая прекращение боевых действий на Украине, начавшихся в 2014 году. По данным «Известий», президент России Владимир Путин заявил прошлой зимой, что Россия не откажется от целей спецоперации.

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