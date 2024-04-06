Прекратит работу уже в апреле: Whatsapp принял новое решение для всех граждан РФ

В апреле текущего года пользователи WhatsApp в России столкнутся со значительными изменениями.

Приложение прекратит свою работу на устаревших моделях мобильных устройств. Это касается телефонов с устаревшими версиями операционных систем, как подчеркнули в компании.

WhatsApp обновил свои технические требования, установив, что для нормальной работы приложения на смартфонах должна быть установлена версия Android не ниже 5.0. Устройства с более старыми версиями ОС больше не будут поддерживаться, что означает невозможность пользования мессенджером на таких телефонах.

Изменения также затрагивают пользователей iPhone: WhatsApp продолжит функционировать только на устройствах с iOS 12 и более новыми версиями. Для владельцев телефонов с KaiOS, включая JioPhone и JioPhone 2, необходимо обладать версией ОС 2.5.0 или новее.

Доступ к WhatsApp через компьютерные устройства теперь будет возможен только на системах Windows 10.1 и выше, а также на устройствах с macOS 11 и более новыми версиями. Эти меры были приняты для гарантии безопасности пользователей и обеспечения стабильной работы сервиса.

Эксперты подчеркивают важность своевременного обновления операционных систем или замены устаревших устройств для того, чтобы продолжить пользоваться популярным мессенджером без перебоев.