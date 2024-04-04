Прекратит работу уже с апреля: Whatsapp принял новое решение для всех россиян

WhatsApp, один из самых популярных мессенджеров в России, вносит существенные изменения в технические требования, которые повлияют на доступность приложения на старых устройствах.

С апреля текущего года приложение обновит свои системные требования, ограничивая работу на устаревших моделях смартфонов и компьютеров.

Согласно новым правилам, WhatsApp прекратит поддержку устройств с Android ниже версии 5.0. Это значит, что для корректной работы приложения потребуются более современные версии операционной системы. Пользователи старых моделей смартфонов столкнутся с необходимостью обновления своих устройств или перехода на другие коммуникационные платформы.

Аналогичные ограничения коснутся и владельцев продукции Apple, где требованием станет наличие iOS 12 или более новой версии. Также обновления затронут устройства с KaiOS, где минимальной версией для работы WhatsApp станет 2.5.0, включая такие модели, как JioPhone и JioPhone 2.

Для доступа к веб-версии мессенджера с компьютера теперь потребуется операционная система Windows 10.1 или новее, а также macOS 11 и более актуальные версии. Эти меры направлены на улучшение безопасности и обеспечение более качественной работы сервиса для всех пользователей.

Эксперты отмечают, что эти изменения необходимы для поддержания высоких стандартов безопасности и функциональности приложения в условиях быстро развивающихся технологий. Российским пользователям WhatsApp рекомендуется проверить версию операционной системы своих устройств и при необходимости выполнить обновление для продолжения использования приложения без ограничений.