Прекращение работы уже с 18 декабря: Wildberries и Ozon приняли новое решение для всех россиян

С декабря 2024 года ведущие маркетплейсы России — Wildberries и Ozon — внедрят изменения, которые затронут тысячи пользователей. Wildberries упростит систему отслеживания заказов, а Ozon отменит постоплату для определённых клиентов.

Крупнейшие российские онлайн-платформы Wildberries и Ozon объявили о введении новых правил, которые вступят в силу в декабре 2024 года. Эти изменения направлены на оптимизацию работы сервисов, но для многих покупателей они могут стать неожиданностью и усложнить привычный процесс онлайн-шопинга.

Wildberries отключает детальное отслеживание заказов

Один из лидеров онлайн-торговли в России — платформа Wildberries — анонсировал изменения в мобильном приложении. В частности, будет убрана функция пошагового отслеживания заказов.

Что изменится:

Пользователи больше не смогут видеть маршрут своего заказа на каждом этапе;

В новой версии приложения будет отображаться только статус отправки;

Уведомление о прибытии товара появится непосредственно перед доставкой в пункт выдачи.

Эксперты объясняют, что упрощение системы связано с оптимизацией работы платформы и снижением нагрузки на сервисы. Тем не менее, для многих покупателей это нововведение может стать неудобным — особенно для тех, кто привык следить за перемещением своего заказа до его получения.

Ozon ограничивает возможность постоплаты

Маркетплейс Ozon, также популярный среди россиян, решил ужесточить правила, касающиеся оплаты после примерки.

Основные изменения:

Если покупатель несколько раз подряд отказывается от заказанных товаров после их примерки, доступ к функции постоплаты для него будет заблокирован;

Все дальнейшие заказы для таких клиентов можно будет оформить только с предоплатой.

Это решение связано с высокими затратами на обработку возвратов и примерок, которые наносят экономический ущерб платформе. Ozon намерен повысить дисциплину клиентов и минимизировать финансовые потери.

Как покупатели ощутят изменения?

На Wildberries: исчезновение детального отслеживания заказов лишит пользователей возможности контролировать доставку на каждом этапе.

На Ozon: частые возвраты товаров после примерки приведут к запрету на постоплату, что потребует предоплаты для всех будущих покупок.

Эксперты считают, что изменения носят стратегический характер, направленный на улучшение бизнес-процессов маркетплейсов. Однако для пользователей они могут стать причиной временных неудобств и потребуют привыкания.

Мнение пользователей

Реакция покупателей на новые правила оказалась неоднозначной:

«Как теперь отслеживать заказы на Wildberries? Это создаст много вопросов».

«На Ozon примерка была идеальной опцией, жаль, что её ограничивают».

Тем не менее, специалисты рекомендуют клиентам адаптироваться к новым условиям и более внимательно подходить к оформлению заказов, чтобы избежать возвратов и связанных с ними ограничений.

