Прекращение работы уже с 15 декабря: Wildberries и Ozon приняли новое решение для всех россиян

Российские пользователи популярных интернет-магазинов Wildberries и Ozon столкнутся с важными изменениями в работе платформ. Уже с 10 декабря 2024 года маркетплейсы внедряют нововведения, которые затронут тысячи покупателей.

Эксперты объяснили, почему компании приняли такие решения и как это скажется на удобстве пользователей.

Wildberries: отслеживание заказов под вопросом

Одним из ключевых новшеств стало изменение функционала приложения для мобильных устройств Wildberries. До сих пор пользователи могли детально отслеживать перемещение своих заказов на всех этапах — от оформления до доставки. Однако разработчики решили упростить этот процесс.

Теперь в приложении будет отображаться только статус отправки товара. Уведомления о прибытии заказа в пункт выдачи поступят позже, когда товар уже будет готов к получению. Это может создать неудобства для покупателей, привыкших к прозрачности логистики.

Почему это важно?

Отсутствие детального отслеживания может вызвать дискомфорт у пользователей, особенно в случаях задержек.

Возможность контролировать процесс доставки ранее помогала планировать время получения.

Ozon: отказ от постоплаты после примерки

Ещё одно значительное изменение коснётся пользователей Ozon. С 10 декабря платформа отменяет возможность оплачивать товары после примерки для клиентов, которые неоднократно отказывались от заказов.

Как это работает?

Если покупатель несколько раз примерял товары, но не выкупал их, функция постоплаты будет для него отключена.

Нововведение начнёт действовать уже с начала недели, когда в пункты выдачи поступят заказы, оформленные по новым правилам.

Причины решения:

Эксперты считают, что Ozon пытается сократить операционные издержки, связанные с возвратами, а также мотивировать клиентов быть более ответственными при заказе товаров.

Как эти изменения повлияют на пользователей?

Для многих покупателей изменения станут неудобными:

Сложности с отслеживанием заказов на Wildberries. Те, кто привык контролировать доставку на каждом этапе, потеряют возможность оперативно реагировать на задержки.

Отмена постоплаты на Ozon. Для клиентов, которые активно используют эту функцию, ограничения могут вызвать недовольство, особенно если они нечасто отказываются от покупок.

Что делать покупателям?

Планируйте заказы заранее. Если доставка заказа становится менее прозрачной, лучше закладывать дополнительные дни на возможные задержки.

Будьте внимательны при заказе на Ozon. Оценивайте, действительно ли вам необходим товар, чтобы избежать отказов, которые могут ограничить возможность постоплаты.

Следите за обновлениями приложений. Разработчики могут внедрять новые изменения, которые улучшат текущие неудобства.

Новые правила на маркетплейсах Wildberries и Ozon поднимают вопросы об удобстве и прозрачности онлайн-шопинга. Несмотря на некоторые неудобства, изменения нацелены на оптимизацию работы платформ. Пользователям остаётся адаптироваться к новым условиям и учитывать эти особенности при планировании покупок.