Прекращение работы с 18 декабря: Wildberries и Ozon приняли новое решение для всех россиян

Популярные интернет-магазины Wildberries и Ozon, которые занимают лидирующие позиции в сфере онлайн-торговли, предупредили россиян о значительных изменениях в работе своих платформ.

Нововведения, которые вступят в силу с 18 декабря, вызвали резонанс среди покупателей. Что именно изменится и как это отразится на клиентах — разбираемся в этом материале.

Что изменилось на Wildberries?

Wildberries, признанный лидер российского рынка маркетплейсов, анонсировал важные изменения в функционале мобильного приложения. Ранее пользователи могли подробно отслеживать движение своих заказов, наблюдая за каждым этапом доставки.

Теперь эта функция будет упрощена: в новой версии приложения останется только информация о статусе отправки товара. Уведомления о прибытии посылки в пункт выдачи будут поступать отдельно, без детального отчета о маршруте. Эксперты полагают, что этот шаг связан с оптимизацией работы приложения, однако покупатели уже выразили недовольство, ведь прозрачность доставки была важной частью удобства сервиса.

Нововведения от Ozon: прощай, постоплата?

Еще одно значительное изменение затронет пользователей Ozon. С 18 декабря платформа отменяет возможность оплаты товара после примерки для части покупателей. Это решение связано с увеличением количества отказов от заказов после примерки. Теперь, если клиент несколько раз подряд откажется от товара, примеренного в пункте выдачи, ему будет закрыт доступ к опции постоплаты.

Таким образом, покупатели будут вынуждены оплачивать товары заранее, что, по мнению экспертов, может снизить уровень доверия к платформе. Особенно это коснется тех, кто привык проверять качество или размер товара перед покупкой.

Как это повлияет на покупателей?

Эти изменения вызвали смешанную реакцию среди россиян. Одни считают, что нововведения усложняют процесс покупки и снижают удобство использования маркетплейсов, другие отмечают, что платформы, вероятно, стремятся минимизировать убытки от возвратов и отказов.

Для пользователей Wildberries потеря возможности отслеживания заказов может стать причиной лишних волнений. А клиенты Ozon, привыкшие к постоплате, столкнутся с необходимостью пересмотреть свои привычки.

Почему маркетплейсы решились на изменения?

Эксперты полагают, что такие меры продиктованы экономическими реалиями и стремлением платформ сократить расходы. Уменьшение возвратов, оптимизация логистики и упрощение интерфейсов могут быть шагами к удержанию позиций на конкурентном рынке. Однако вопрос в том, как долго покупатели будут готовы мириться с такими неудобствами.

Что делать покупателям?

Проверяйте статусы заказов заранее. Чтобы не упустить прибытие посылки, регулярно проверяйте уведомления в приложении или на почте.

Будьте готовы к предоплате. Если вы часто отказываетесь от заказов после примерки, постарайтесь минимизировать такие случаи, чтобы сохранить доступ к постоплате.

Держите связь с пунктом выдачи. Оперативные уведомления о статусе ваших заказов могут поступать через сотрудников пункта.

Изменения, внедренные маркетплейсами, еще раз подчеркивают важность адаптации в мире онлайн-торговли. Удобство для пользователей постепенно уступает место внутренним интересам платформ, что заставляет россиян подстраиваться под новые правила.

