Прекращение работы с 15 декабря: Wildberries и Ozon приняли новое решение для всех россиян

Популярные интернет-магазины России ввели изменения, которые ощутит каждый пользователь. Лидеры онлайн-торговли Wildberries и Ozon объявили о новых правилах работы, которые коснутся таких функций, как отслеживание заказов и оплата после примерки.

Нововведения вступают в силу с 10 декабря, сообщает PRIMPRESS.

Wildberries: изменения в отслеживании заказов

Wildberries, один из крупнейших маркетплейсов страны, заявил об изменениях в своём мобильном приложении. Основное новшество касается функции отслеживания посылок.

Что убрали? Ранее пользователи могли отслеживать каждую деталь передвижения своих заказов: от момента отправки до прибытия в пункт выдачи. Теперь эта функция будет ограничена.

Как будет работать? В новой версии приложения покупатели смогут видеть только статус отправки товара. Уведомления о прибытии заказа в пункт выдачи будут поступать отдельно.

Такое решение, по словам разработчиков, должно упростить интерфейс приложения. Однако пользователи уже выражают недовольство, так как новая система затрудняет контроль доставки.

Ozon: отказ от постоплаты после примерки

Другой популярный маркетплейс, Ozon, ввёл изменения, касающиеся оплаты товара после примерки. Новое правило затрагивает тех покупателей, которые часто отказываются от заказанных вещей.

Что изменилось? Если клиент несколько раз подряд отказывается от товаров после примерки, возможность постоплаты для него будет отменена.

Когда это вступит в силу? Новое правило начнёт действовать с 10 декабря, и первые покупатели уже столкнутся с ограничениями в ближайшие дни.

По мнению представителей компании, это решение направлено на снижение расходов, связанных с возвратами товаров, а также на повышение ответственности покупателей.

Почему это важно?

Оба нововведения отражают изменения в стратегии ведущих маркетплейсов. Компании стремятся оптимизировать процессы, сокращая расходы и повышая эффективность работы. Однако такие меры могут вызвать неудобства у пользователей:

Сложности с отслеживанием заказов. Ограничение функции детального отслеживания на Wildberries усложнит контроль за доставкой.

Утрата гибкости при покупках. Отмена постоплаты после примерки на Ozon может разочаровать клиентов, привыкших к удобству этого сервиса.

Как адаптироваться к изменениям?

Чтобы минимизировать возможные неудобства, эксперты советуют:

Своевременно отслеживать уведомления. Убедитесь, что в приложении Wildberries включены оповещения о статусе доставки.

Будьте внимательны при выборе товаров. На Ozon лучше заранее уточнять параметры товара, чтобы избежать ненужных возвратов.

Используйте альтернативные сервисы. Если новые правила неудобны, можно рассмотреть другие маркетплейсы для покупок.

С 10 декабря покупатели Wildberries и Ozon столкнутся с новыми условиями использования популярных функций. Изменения направлены на оптимизацию работы платформ, но потребуют от пользователей большей внимательности и адаптации. Внимательно следите за обновлениями приложений и изменениями условий работы маркетплейсов, чтобы оставаться в курсе и избегать неприятных ситуаций.