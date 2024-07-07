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Председатель ЦБ Набиуллина назвала условия финансовой изоляции России: когда это может произойти

Несмотря на давление Запада, Россия намерена и дальше развивать экономические связи с другими странами. В этом уверена глава Центробанка Эльвира Набиуллина, заявившая о способности России преодолевать трудности, связанные с санкциями

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Несмотря на давление Запада, Россия намерена и дальше развивать экономические связи с другими странами. В этом уверена глава Центробанка Эльвира Набиуллина, заявившая на Финансовом конгрессе о способности России преодолевать трудности, связанные с санкциями.

Экспорт - наше все!

По мнению Набиуллиной, востребованность российского экспорта на мировом рынке сводит к минимуму риски полной экономической изоляции страны.

Деньги любят тишину? Не в нашем случае!

Глава Центробанка признала: да, трансграничные платежи стали сложнее и дороже, что сказывается на стоимости импорта. Однако, подчеркнула она, ключевые экономические связи остаются стабильными.

Центробанк поддержит российский бизнес

Набиуллина рассказала о мерах по помощи российским компаниям в условиях санкционного давления. Особое внимание – развитию российской Системы передачи финансовых сообщений, которой активно пользуются участники рынка, несмотря на все сложности.

Адаптация к новым реалиям: что делает Россия?

СПФС - наш ответ SWIFT! Созданная в 2014 году в качестве альтернативы SWIFT, сегодня СПФС стала еще важнее, особенно после отключения от SWIFT ряда крупных российских банков два года назад.

Рубль и валюты дружественных стран выходят на первый план. Это помогает поддерживать финансовые потоки в условиях санкций.

Проблемы, конечно, есть

Глава ВТБ отмечает рост отказов иностранных банков работать с российскими клиентами, особенно после введения вторичных санкций Соединенных Штатов Америки. Это создает дополнительные барьеры для международных платежей и финансовых операций.

Несмотря на все трудности, Россия стремится сохранять и развивать международные финансовые связи, адаптируясь к изменениям в мировой экономике и поддерживая внутреннюю стабильность.

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