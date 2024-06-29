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Праздничный выходной 8 июля: россияне замерли, узнав о таком подарке. Как будут отдыхать россияне

8 июля, праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, официально признан в России, но не предоставляет дополнительного выходного дня. В 2024 году этот день придется на понедельник, и, несмотря на его статус, работающие россияне не получат отгул.

incrussia.ru

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8 июля, праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, официально признан в России, но не предоставляет дополнительного выходного дня. В 2024 году этот день придется на понедельник, и, несмотря на его статус, работающие россияне не получат отгул.

Официальное признание праздника

Этот день был официально утвержден как праздник в 2022 году, когда президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Это дало празднику особое значение, подчеркнув его важность для укрепления семейных ценностей в стране.

Попытки изменения статуса

Инициатива по переводу этого дня в категорию выходных обсуждалась в том же году, когда депутаты предложили соответствующий законопроект. Однако, несмотря на предложения, законопроект был отозван до официального рассмотрения, и 8 июля остался рабочим днем.

Значение праздника

День семьи, любви и верности продолжает быть символом важности укрепления семейных уз. Он подчеркивает необходимость уделять время близким, несмотря на повседневную занятость и работу.

Хотя 8 июля и не стал выходным, его значимость как дня, когда вся страна отдает дань уважения семейным ценностям, остается неизменной. Этот день напоминает о важности любви и верности, которые являются основой для создания крепких и счастливых семей в России.

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