8 июля в Российской Федерации особенный день, посвященный святым Петру и Февронии, символам идеального супружеского союза.

Этот день имеет глубокие корни в древнерусской культуре и является символом любви и верности. Этот день был установлен федеральным праздником, что подчеркивает его значимость для семейной жизни и общества в целом.

Хотя 8 июля 2024 года выпадает на рабочий день, праздничные мероприятия запланированы на вечер и выходные дни. Основные торжества пройдут в Муроме, где состоятся богослужения, крестные ходы и концерты. Этот день напоминает о важности семейных ценностей и сплоченности общества, несмотря на его рабочий характер в текущем году. Семьи и пары, прожившие в браке много лет, будут чествоваться, а также будут вручаться награды.

День семьи, любви и верности становится временем для семейных традиций, размышлений о значении близости и поддержки в жизни каждого. Этот праздник несет в себе символику и духовность, соединяя поколения и укрепляя культурные связи в стране.