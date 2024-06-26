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Праздничный выходной 8 июля: граждане замерли, узнав о таком подарке. Как будем отдыхать

8 июля в России широко отмечается День семьи, любви и верности, день, посвященный святым Петру и Февронии из Мурома, символизирующим собой верность и преданность друг другу. Будет ли в этот день выходной?

vsegda-pomnim.com

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8 июля в России широко отмечается День семьи, любви и верности, день, посвященный святым Петру и Февронии из Мурома, символизирующим собой верность и преданность друг другу. Из древней легенды, рассказывающей о любви между князем и простой девушкой, этот праздник превратился в значимое событие на национальном уровне.

Преобразование в национальный праздник:

Изначально отмечаемый в церковных кругах, этот день получил статус официального праздника в 2008 году. В 2022 году президент Владимир Путин еще больше подчеркнул его значимость, объявив его всероссийским государственным праздником, акцентируя внимание на важности семейных ценностей для общества.

Празднование в каждом доме:

В 2024 году, хотя 8 июля и приходится на понедельник, россиянам предложена обширная программа мероприятий, которая будет проходить вечером в рабочий день и на выходных, предшествующих празднику. Муром, место, где жили Петр и Феврония, традиционно становится центром празднования с крестными ходами, концертами и выставками. По всей стране будут проходить праздничные мероприятия, отражающие этот день.

Значение праздника:

День семьи, любви и верности предоставляет прекрасную возможность вспомнить о важности семейных традиций, укрепить связи между поколениями и проявить заботу и внимание к близким. Это напоминание о том, что основой благополучного общества является семья.

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