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Праздничный отгул 8 июля: россияне замерли, узнав о таком подарке. Как будем отдыхать

8 июля — День семьи, любви и верности — особый праздник для России, который в 2024 году выпадает на понедельник. Будет ли в этот день выходной?

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8 июля — День семьи, любви и верности — особый праздник для России. Вдохновленный историей святых Петра и Февронии, он прославляет незыблемость семейных уз и красоту супружеской гармонии, уходя корнями в глубину веков.

Больше, чем просто праздник. Будучи официальным федеральным праздником, День семьи, любви и верности напоминает обществу о значимости семейных ценностей. В текущем году, несмотря на рабочий день, торжества продлятся все выходные, а центром празднования станет Муром — город, связанный с именами святых покровителей семьи.

Укрепляя основы общества. Этот праздник вносит существенный вклад в укрепление семейных институтов, популяризируя долгосрочные браки и подчеркивая их роль в формировании устойчивых нравственных ориентиров. В этот день традиционно чествуют семейные пары, ставшие примером любви и верности, вручая им заслуженные награды.

Связь поколений. День семьи, любви и верности — это еще и возможность укрепить связь между поколениями, обратившись к семейным традициям и духовным ценностям, объединяющим людей. Этот праздник — повод не только собраться в кругу семьи, но и задуматься о том, что делает нас ближе друг к другу.

Светлое будущее. С каждым годом День семьи, любви и верности приобретает все большую популярность, становясь неотъемлемой частью культурного кода России. Этот праздник — источник вдохновения и для молодежи, и для старшего поколения, напоминающий о ценности семейного очага в современном мире.

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