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Праздничные дни меняют из-за ситуации в России: новогодние каникулы 2024-2025 уже не будут такими, как раньше

Министерство труда России внесло изменения в ка...

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Министерство труда России внесло изменения в календарь выходных и праздничных дней на 2025 год, целью которых является улучшение отдыха и рабочих условий для людей.

Основные новшества включают удлинение новогодних каникул и изменение расписания майских праздников. Такие меры предполагают, что люди будут чувствовать себя лучше и работать продуктивнее.

Теперь новогодние каникулы будут длиться с 29 декабря по 8 января, что дает возможность больше времени провести с семьей и без спешки подготовиться к новому рабочему году. Эксперты считают, что такой длительный отпуск положительно сказывается на здоровье и настроении людей.

Что касается майских праздников, их теперь будут отмечать в два периода: с 1 по 4 мая отмечать День весны и труда, а с 8 по 11 мая — День Победы. Это позволит отметить каждый праздник должным образом, не перенося рабочие дни и не создавая дополнительные нагрузки.

Кроме того, 31 декабря теперь будет выходным днем, что поможет людям лучше подготовиться к Новому году и отметить его в спокойной обстановке.

В итоге, эти изменения должны помочь всем лучше отдыхать и быть здоровее, что, в свою очередь, сделает их работу более эффективной. Министерство труда ожидает, что благодаря новому расписанию выходных, жизнь россиян станет более комфортной и приятной.

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