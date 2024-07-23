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Правительство обновило график выхода на пенсию — пункты по годам

В 2018 году Россия начала процесс постепенного ...

sibadvokat.ru

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В 2018 году Россия начала процесс постепенного увеличения пенсионного возраста, отмечая значительный перелом в социальной политике.

Этот шаг был предпринят в ответ на демографические и экономические вызовы, чтобы поддержать устойчивость пенсионной системы.

Ключевые моменты реформы:

  • Процесс увеличения пенсионного возраста: Начиная с граждан, рожденных после середины 1950-х, пенсионный возраст был увеличен. Это изменение коснулось мужчин и женщин с целью уравнения возможностей и обязанностей среди полов.
  • Период адаптации: Нововведения были введены не сразу, а поэтапно. Это позволило гражданам подготовиться и адаптировать свои планы к новым реалиям.
  • Исключения и льготы: Особое внимание было уделено защите уязвимых категорий населения. Например, многодетные матери имеют право на досрочный выход на пенсию.
  • Стимулирование долгосрочной трудовой активности: Введены нормы, позволяющие лицам с длительным стажем выходить на пенсию ранее установленного срока.

Эти меры были разработаны для того, чтобы сделать пенсионную систему более адаптивной к современной экономической ситуации, увеличить продолжительность трудовой жизни граждан и укрепить финансовую устойчивость системы. Ожидается, что изменения принесут долгосрочную пользу как для экономики страны, так и для благосостояния её граждан.

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