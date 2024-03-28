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· Ульяна Сенько

Права станут недействительными уже в апреле: вот что ожидает водителей в России

Права станут недействительными уже в апреле: вот что ожидает водителей в России

smartik.ru

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Автовладельцев оповестили о значимых изменениях, вступающих в силу уже завтра, касающихся водительских прав.

Согласно последним данным, опубликованным PRIMPRESS, определенная категория водителей столкнется с приостановкой действия их водительских удостоверений из-за финансовых обязательств.

Эксперты пояснили, что под угрозой оказываются лица, имеющие задолженности и занесенные в базу данных службы судебных приставов. В качестве меры по стимулированию погашения долгов, приставы могут ввести ограничение на право управления транспортными средствами для должников.

Хотя судебные приставы не имеют полномочий напрямую аннулировать водительские права, ограничение права на вождение автомобиля становится законным препятствием для управления транспортным средством. Ограничение применимо к водителям, чья задолженность превышает 10 тысяч рублей, включая долги по алиментам, штрафам или кредитным обязательствам.

Лишение прав вступает в силу немедленно после принятия решения и для восстановления права на вождение необходимо полностью погасить задолженность. Водителям советуют сверить свои данные на официальном сайте службы судебных приставов, чтобы избежать возможных неудобств.

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