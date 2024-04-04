Права станут недействительными уже в апреле: вот что ожидает водителей в РФ

Нововведения коснутся российских автолюбителей: уже завтра начнут действовать новые меры, касающиеся водительских прав и связанные с финансовыми обязательствами.

Специалисты предупреждают: водительские права могут быть временно заблокированы для тех, кто оказался в списке должников.

Эксперты уточняют, что данные меры направлены на стимулирование граждан к своевременной оплате задолженностей. Особенностью является то, что ограничения коснутся тех водителей, чья задолженность превышает установленный порог в 10 тысяч рублей. Долги могут включать неуплаченные алименты, штрафы, кредитные и иные платежи.

Ограничение права на управление транспортным средством не равнозначно лишению водительских прав, однако делает использование удостоверения недействительным до момента урегулирования финансовых обязательств. Таким образом, управлять автомобилем будет запрещено до полного погашения долга.

Водителям советуют немедленно проверить наличие своих данных в реестре должников через официальный портал службы судебных приставов, чтобы предотвратить возможные неудобства. В случае обнаружения задолженности рекомендуется безотлагательно приступить к ее погашению, чтобы восстановить право на вождение транспортного средства.