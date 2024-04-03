Права станут недействительными уже в апреле: вот что ожидает российских водителей

Изменения, вступающие в силу уже завтра, затронут статус водительских прав в России, прямо связывая их с финансовыми обязательствами владельцев.

По новым правилам, задолженности могут привести к ограничению вождения для должников.

Эксперты подчёркивают, что в случае наличия непогашенных долгов, превышающих 10 тысяч рублей, водительское удостоверение может быть приостановлено. Это касается различных типов задолженностей, включая финансовые штрафы, алименты или кредитные платежи.

Действие этого ограничения наступает мгновенно после фиксации в базе данных должников, и восстановить право на вождение возможно лишь после полного урегулирования финансовых обязательств.

Автомобилистам настоятельно рекомендуется проверить наличие или отсутствие задолженностей через интернет-портал судебных приставов, чтобы предотвратить нежелательные сюрпризы и сохранить право управления автомобилем.