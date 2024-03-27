Права станут недействительными уже с начала апреля: вот что ожидает водителей в России

В России вводятся новые меры для водителей с задолженностями, которые могут внезапно оставить многих без права управления транспортным средством, начиная с завтрашнего дня.

Эти меры касаются тех водителей, чьи долги были зарегистрированы службой судебных приставов.

Особое внимание уделяется тем, у кого задолженности превышают 10 000 рублей. Это может включать долги по алиментам, штрафам ГИБДД, кредитным обязательствам и другим платежам. В случае, если информация о долге зафиксирована, право на вождение может быть ограничено, что делает использование автомобиля незаконным.

Приставы не имеют полномочий напрямую лишать граждан водительских прав, но могут вводить ограничения, делающие права недействительными до момента погашения долга. Это правило активируется немедленно и требует от водителей оперативного решения финансовых обязательств для восстановления своих прав.

Эти изменения призваны стимулировать граждан к своевременному исполнению финансовых обязательств и повышению дисциплинированности водителей. Водителям советуют проверить наличие своих данных в списке должников через официальные ресурсы, чтобы избежать неприятных сюрпризов на дороге, сообщает PRIMPRESS.