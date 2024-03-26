Права станут недействительными уже с 1 апреля: вот что ожидает водителей в России

Водители в России сталкиваются с новыми правилами, которые начнут действовать в ближайшие дни.

Нововведение касается тех автомобилистов, на которых числятся долги, и это может привести к временной потере прав на управление транспортными средствами, сообщили в PRIMPRESS.

Под новое ограничение попадают те водители, чьи долги были зафиксированы службой судебных приставов. Особое внимание будет уделено тем, у кого задолженность превышает 10 тысяч рублей. Это могут быть долги по алиментам, штрафам за нарушение ПДД, кредитам и другим обязательствам.

Судебные приставы имеют право ограничить должнику возможность управления транспортными средствами. Хотя непосредственно лишить прав приставы не могут, наложенное ограничение фактически делает водительское удостоверение недействительным до погашения долга.

Единственный способ восстановить свое право на вождение — это полностью погасить существующую задолженность. Водителям, оказавшимся в подобной ситуации, рекомендуется незамедлительно проверить наличие долгов через официальный сайт службы судебных приставов.

Для предотвращения неприятных сюрпризов автомобилистам советуют проактивно проверять свой статус долгов на сайте приставов, чтобы избежать неожиданного лишения права управления автомобилем.

Эти изменения в законодательстве направлены на стимулирование граждан к своевременному погашению долгов и поддержание порядка на дорогах.