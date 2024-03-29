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· Ульяна Сенько

Права станут недействительными уже с 1 апреля: вот что ожидает автолюбителей в России

Права станут недействительными уже с 1 апреля: вот что ожидает автолюбителей в России

mir-auto24.ru

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Автомобилисты могут столкнуться с неожиданными изменениями в статусе их водительских прав уже с ближайшего дня.

По информации от PRIMPRESS, нововведение касается лишения водительских прав у тех, кто имеет долги и включен в базу данных судебных приставов.

Эксперты объясняют, что данная мера принимается для стимулирования граждан к оплате задолженностей. В случае обнаружения неоплаченных долгов, водителям может быть временно ограничено право управления автотранспортом. Приставы не имеют полномочий напрямую аннулировать водительские удостоверения, но ограничение прав делает вождение незаконным.

Особенно внимание стоит обратить на долги, превышающие 10 тысяч рублей, включая невыплаченные алименты, штрафы ГИБДД, кредитные обязательства и другие финансовые задолженности.

Если решение ограничения прав будет принято, водительское удостоверение станет недействительным на следующий день. Право управления транспортом будет восстановлено только после полного погашения долга. Ведомство советует водителям своевременно проверять наличие своего имени в базе должников на официальном сайте, чтобы избежать возможных неприятностей на дороге.

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