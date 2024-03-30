Права перестанут быть действительными уже с 1 апреля: вот что ожидает водителей в России

Судебные приставы вводят меру, согласно которой водительские права могут быть приостановлены для лиц с нерассчитанными долгами.

Это касается тех, кто числится в базе должников из-за непогашенных финансовых обязательств.

Специалисты объясняют: если у водителя обнаружатся задолженности, и сумма превышает 10 000 рублей — будь то алименты, штрафы за нарушения ПДД, кредиты или иные долги — вождение транспортного средства им будет запрещено. Хотя судебные приставы не могут напрямую аннулировать водительские права, они вправе ограничить право управления транспортом.

Подобное решение вступает в силу немедленно, делая права недействительными со следующего дня. Чтобы восстановить свои права, водители должны полностью погасить свои долги. Авторитеты настоятельно рекомендуют водителям проверить свое положение в базе данных судебных приставов, чтобы избежать нежелательных сюрпризов на дороге.