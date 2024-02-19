Новости России
· Артем Акчурин

«Прямой и необратимый развал нынешней России»: Медведев сказал, когда может произойти глобальная война между РФ и западом

«Прямой и необратимый развал нынешней России»: Медведев сказал, когда может произойти глобальная война между РФ и западом

РИА

Подписаться в Telegram

Если Россия потерпит поражение на Украине и вернется к границам 1991 года, это может привести к угрозе гражданской войны внутри РФ и глобальной войне с Западом, с использованием стратегического ядерного оружия. Такое мнение высказал заместитель председателя Российского совета безопасности, Дмитрий Медведев, в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что победой для Украины и ее союзников будет считаться "возврат к границам 1991 года" - что приведет к необратимому развалу современной России, в которую входят новые территории согласно Конституции. По мнению Медведева, такое развитие событий приведет к "яростной гражданской войне" и полному исчезновению РФ с карты мира.

В свете этого, бывший российский лидер выразил уверенность в том, что руководству страны придется начать глобальную ядерную войну с Западом, чтобы предотвратить реализацию данного гипотетического сценария.

"Попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному. К глобальной войне с западными странами, с использованием всего нашего стратегического арсенала. Киев, Берлин, Лондон, Вашингтон. Ко всем красивым историческим местам, в которых находятся цели нашей ядерной триады", — написал Медведев.

Бывший президент уверен, что у властей страны будет достаточно решимости для таких действий.

"Так что лучше пусть все возвращают, пока не поздно. Или мы вернем сами, с максимальными потерями для врага. Как в Авдеевке. Наши воины - герои!" — подытожил он.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

9 часов назад

Мужчина умер во время футбольного матча в Казани

Интересное в Казани

10 часов назад

«Мы работаем на результат»: основатель международной студии растяжки рассказал об особенностях моно-фитнеса

средства от тараканов клопов для работы генератором холодного тумана

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается метель с сильным ветром и морозами

Полезное

3 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

аквагрим принцесса в Москве

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане назначили новых заместителей министров

Новости Татарстана

9 часов назад

Набережные Челны задолжали 1 миллиард рублей бюджету Татарстана

Новости Татарстана

7 часов назад

Кремль: Россия рада визитам иностранных лидеров на «Игры будущего»

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане ожидается плавное потепление

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане гражданин получил срок за взятку сотруднику ГИБДД
Лонгриды
2 часа назад

«В первую очередь мы врачи, а потом блогеры»: как два медика из Пестречинской ЦРБ стали популярны в интернете

«В первую очередь мы врачи, а потом блогеры»: как два медика из Пестречинской ЦРБ стали популярны в интернете

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани из-за ДТП встали трамваи

Интересное в Казани

10 часов назад

«Мы работаем на результат»: основатель международной студии растяжки рассказал об особенностях моно-фитнеса

Новости Татарстана

2 часа назад

Владимир Путин и президент Киргизии проведут встречу в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани начали разбирать дом, где жил Максим Горький
«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить
Лонгриды
6 дней назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

Новости Татарстана

3 часа назад

Метшин выразил надежду, что «Игры будущего» станут новой цифровой Олимпиадой

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане ожидается плавное потепление

Новости Татарстана

4 часа назад

Метшин назвал открытие театра им. Камала эпохальным событием

Из Казани в «Прибой»: новый вид отдыха покоряет Казань
Интересное в Казани
5 дней назад

Из Казани в «Прибой»: новый вид отдыха покоряет Казань