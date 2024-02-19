«Прямой и необратимый развал нынешней России»: Медведев сказал, когда может произойти глобальная война между РФ и западом

Если Россия потерпит поражение на Украине и вернется к границам 1991 года, это может привести к угрозе гражданской войны внутри РФ и глобальной войне с Западом, с использованием стратегического ядерного оружия. Такое мнение высказал заместитель председателя Российского совета безопасности, Дмитрий Медведев, в своем Telegram-канале.



Политик отметил, что победой для Украины и ее союзников будет считаться "возврат к границам 1991 года" - что приведет к необратимому развалу современной России, в которую входят новые территории согласно Конституции. По мнению Медведева, такое развитие событий приведет к "яростной гражданской войне" и полному исчезновению РФ с карты мира.



В свете этого, бывший российский лидер выразил уверенность в том, что руководству страны придется начать глобальную ядерную войну с Западом, чтобы предотвратить реализацию данного гипотетического сценария.

"Попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному. К глобальной войне с западными странами, с использованием всего нашего стратегического арсенала. Киев, Берлин, Лондон, Вашингтон. Ко всем красивым историческим местам, в которых находятся цели нашей ядерной триады", — написал Медведев.

Бывший президент уверен, что у властей страны будет достаточно решимости для таких действий.