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«Прямой и необратимый развал нынешней России»: Дмитрий Медведев сделал экстренное заявление

«Прямой и необратимый развал нынешней России»: Дмитрий Медведев сделал экстренное заявление

РБК

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Поражение России на Украине и возврат к границам 1991 года между двумя государствами может привести к угрозе гражданской войны внутри РФ и глобальной войне со странами Запада, при использовании стратегического ядерного оружия. Такую позицию выразил Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев считает, что для Украины и ее союзников победой станет возвращение к границам 1991 года. Подобное развитие событий может привести к развалу нынешней России и вызвать яростную гражданскую войну, что приведет к окончательному исчезновению РФ с карты мира.

Бывший российский лидер выразил уверенность в том, что властям страны придется начать глобальную ядерную войну с западными государствами, чтобы предотвратить реализацию этого гипотетического сценария.

Медведев подчеркнул, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к глобальной войне с западными странами, и все стратегическое вооружение России будет задействовано. Города, такие как Киев, Берлин, Лондон и Вашингтон, а также другие важные исторические места, давно занесенные в полетные цели нашей ядерной триады, будут подвергнуты удару.

Экс-президент уверен, что у руководства страны найдется достаточно решимости поступить именно таким образом. Он заключил, что лучше вернуть все, пока еще не поздно, или же возвращение будет осуществлено самими с максимальными потерями для врага, как это было с Авдеевкой. Наши воины - герои!

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