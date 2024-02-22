«Прямой и необратимый развал нынешней России»: Дмитрий Медведев сделал экстренное заявление

Поражение России на Украине и возврат к границам 1991 года между двумя государствами может привести к угрозе гражданской войны внутри РФ и глобальной войне со странами Запада, при использовании стратегического ядерного оружия. Такую позицию выразил Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.



Медведев считает, что для Украины и ее союзников победой станет возвращение к границам 1991 года. Подобное развитие событий может привести к развалу нынешней России и вызвать яростную гражданскую войну, что приведет к окончательному исчезновению РФ с карты мира.





Бывший российский лидер выразил уверенность в том, что властям страны придется начать глобальную ядерную войну с западными государствами, чтобы предотвратить реализацию этого гипотетического сценария.Медведев подчеркнул, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к глобальной войне с западными странами, и все стратегическое вооружение России будет задействовано. Города, такие как Киев, Берлин, Лондон и Вашингтон, а также другие важные исторические места, давно занесенные в полетные цели нашей ядерной триады, будут подвергнуты удару.Экс-президент уверен, что у руководства страны найдется достаточно решимости поступить именно таким образом. Он заключил, что лучше вернуть все, пока еще не поздно, или же возвращение будет осуществлено самими с максимальными потерями для врага, как это было с Авдеевкой. Наши воины - герои!