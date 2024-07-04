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«Прямиком с Шри-Ланки»: Росконтроль озвучил самый натуральный и качественный чай

Чай из Шри-Ланки, известной своими живописными чайными плантациями и вековыми традициями чайного производства, недавно получил высокие оценки от Росконтроля.

bangkokbook.ru

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Шри-Ланка, известная своими живописными чайными плантациями и вековыми традициями чайного производства, недавно получила высокие оценки от Росконтроля. Этот регион выделен как один из лучших производителей чая в мире, благодаря высокому качеству и натуральности своей продукции.

Климат и почва: секреты успеха шри-ланкийского чая

Уникальные климатические условия и плодородные почвы Шри-Ланки создают идеальные предпосылки для культивирования чайных кустов. Мягкий тропический климат острова способствует развитию чайных листьев с выраженными ароматными и вкусовыми характеристиками, делая шри-ланкийский чай узнаваемым по всему миру.

Высокие стандарты, подтвержденные Росконтролем

Исследование Росконтроля выделило шри-ланкийский чай как эталон качества. Особенно высокие баллы были присвоены чаю марки Greenfield. Этот чёрный чай в пакетиках превзошёл многие мировые бренды по критериям качества и безопасности, не содержа пестицидов и микотоксинов, что подтверждается данными на pg12.

Превосходные показатели чая Greenfield

Чай Greenfield отличается не только своими вкусовыми качествами, но и соответствием строгим нормам безопасности. По физико-химическим показателям, таким как содержание экстрактивных веществ, танина и кофеина, он значительно превышает многие другие марки. Согласно ГОСТ 32573-2013, этот чай устанавливает высокие стандарты, делая его прекрасным выбором для любителей чая.

Важность результатов Росконтроля

Отмеченные Росконтролем достоинства шри-ланкийского чая позволяют гурманам по-новому взглянуть на этот напиток. Выдающиеся вкусовые качества и чистота чая Greenfield делают его идеальным выбором для тех, кто ищет исключительное качество в каждой чашке.

Эти достижения подчёркивают важность соблюдения высоких стандартов в производстве чая и предоставляют ценителям уникальную возможность наслаждаться одним из лучших напитков в мире, произведённым на берегах Шри-Ланки.

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