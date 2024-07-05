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«Прямиком с Шри-Ланки»: Росконтроль обнародовал самый натуральный и качественный чай

Росконтроль выразил высокую оценку качеству шри-ланкийского чая, отметив его выдающиеся характеристики и положительное воздействие на здоровье.

corelsite.ru

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Росконтроль выразил высокую оценку качеству шри-ланкийского чая, отметив его выдающиеся характеристики и положительное воздействие на здоровье.

Благодаря оптимальным условиям для выращивания чайных кустов, созданным тропическим климатом и плодородными почвами, листья, собранные на местных плантациях, обладают уникальным ароматом и насыщенным вкусом, делая шри-ланкийский чай популярным по всему миру.

Исследование Росконтроля подчеркнуло, что чай Greenfield является образцом отличного качества. Этот черный чай в пакетиках превосходит конкурентов своим безопасным качеством, отсутствием вредных для здоровья добавок и «ингредиентов».

Благодаря высоким стандартам безопасности и качества, чай Greenfield не только понравится своим вкусом, но также обеспечит заботу о здоровье. Оценки Росконтроля подтверждают, что шри-ланкийский чай Greenfield сочетает в себе удовольствие и заботу о здоровье, что придает уверенность покупателям.

Подтверждение Шри-Ланкой своего лидерства в производстве чая подчеркивает ее способность сочетать старинные традиции с современными стандартами качества. Этот факт удовлетворяет даже самых требовательных ценителей чая по всему миру, подчеркивая мировое значение и высокий статус страны.

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