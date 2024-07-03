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«Прямиком с Шри-Ланки»: Росконтроль назвал самый натуральный и качественный чай

Среди многочисленных сортов и производителей чая по всему миру, шри-ланкийские чаи заняли лидирующие позиции в рейтинге Росконтроля.

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Среди многочисленных сортов и производителей чая по всему миру, шри-ланкийские чаи заняли лидирующие позиции в рейтинге Росконтроля. Это исследование выделило Шри-Ланку как источник чая, который не только впечатляет своим вкусом, но и соответствует высоким стандартам натуральности и качества.

Особенности шри-ланкийского чая

Шри-Ланка, с её живописными чайными плантациями и развитой чайной культурой, представляет собой идеальное место для производства высококачественного чая. Остров славится уникальным климатом и почвами, что способствует выращиванию чая с выраженными вкусовыми характеристиками.

Превосходство подтверждено Росконтролем

В последнем исследовании, проведенном Росконтролем, шри-ланкийский чай был признан одним из лучших на рынке. Эксперты особо отметили марку Greenfield, чёрный чай в пакетиках, который прошёл все необходимые проверки качества и безопасности, сообщает pg12.

Качественные показатели чая Greenfield

Greenfield демонстрирует отличные органолептические свойства и соответствует всем нормам безопасности, включая отсутствие пестицидов и микотоксинов. По физико-химическим показателям, таким как содержание экстрактивных веществ, танина и кофеина, этот чай превосходит многие другие марки и подтверждает своё высокое качество. Согласно стандарту ГОСТ 32573-2013, Greenfield превышает средние значения по многим параметрам, что делает его отличным выбором для любителей чая.

Результаты исследования Росконтроля не только подтверждают высокое качество шри-ланкийского чая, но и открывают его любителям новые возможности для наслаждения одним из лучших напитков в мире. Шри-ланкийский чай Greenfield заслуживает внимания всех, кто ценит вкус и качество настоящего чёрного чая.

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