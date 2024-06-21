«Прячьтесь под густыми деревьями»: что делать при появлении в небе беспилотника

В современном мире дроны становятся всё более распространёнными, и их использование может нести как положительные, так и отрицательные последствия.

В свете возросшего использования дронов в различных целях, важно знать, как действовать, если вы столкнулись с таким устройством в неподходящем месте или ситуации.

Основные шаги при обнаружении дрона

Обеспечьте личную безопасность: Если вы заметили дрон, особенно если подозреваете, что он может быть оснащён взрывным устройством, первым делом необходимо найти укрытие. Лучшее укрытие — здания или густые деревья, которые могут защитить от возможных фрагментов или наблюдения.

Сообщите о наблюдении: Немедленно сообщите в полицию или позвоните на номер 112, указав своё местоположение и, если возможно, направление, в котором перемещается дрон.

Признаки дрона

Дроны обычно летают на небольшой высоте и могут напоминать по размеру миниатюрные самолёты или вертолёты. Они издают характерное жужжание, похожее на звук небольшого двигателя.

Действия при попадании дрона на вашу территорию

Если дрон залетел на вашу территорию, например, в квартиру или на дачный участок:

Не пытайтесь его трогать или перемещать.

Ограничьте доступ к зоне приземления, особенно для детей.

Покиньте помещение и немедленно сообщите в службу 112.

Способы укрытия от дрона

Используйте природные и строительные препятствия для укрытия.

Избегайте открытых мест и больших скоплений людей.

При наличии, спускайтесь в подвальные или иные подземные помещения.

Меры защиты имущества от дрона

Разместите на видимых поверхностях отражающие элементы, такие как зеркальные фрагменты или куски стекла, которые могут мешать работе камер дрона.

Используйте дым или манекены для создания иллюзии присутствия большого количества людей.

В случае эвакуации

Если вам приходится покидать жилище по требованию силовиков из-за угрозы атаки дрона:

Попросите у них удостоверения и уточните, к какому ведомству они относятся.

При сомнениях немедленно обратитесь за подтверждением в ближайшее отделение полиции или МЧС.

Эти рекомендации помогут гражданам обезопасить себя и своё имущество в случае встречи с дроном, что становится всё более актуальным в современных условиях, о чем сообщает pg11.