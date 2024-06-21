«Прячьтесь под густыми деревьями»: что делать при появлении в небе беспилотника
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В современном мире дроны становятся всё более распространёнными, и их использование может нести как положительные, так и отрицательные последствия.
В свете возросшего использования дронов в различных целях, важно знать, как действовать, если вы столкнулись с таким устройством в неподходящем месте или ситуации.
Основные шаги при обнаружении дрона
- Обеспечьте личную безопасность: Если вы заметили дрон, особенно если подозреваете, что он может быть оснащён взрывным устройством, первым делом необходимо найти укрытие. Лучшее укрытие — здания или густые деревья, которые могут защитить от возможных фрагментов или наблюдения.
- Сообщите о наблюдении: Немедленно сообщите в полицию или позвоните на номер 112, указав своё местоположение и, если возможно, направление, в котором перемещается дрон.
Признаки дрона
Дроны обычно летают на небольшой высоте и могут напоминать по размеру миниатюрные самолёты или вертолёты. Они издают характерное жужжание, похожее на звук небольшого двигателя.
Действия при попадании дрона на вашу территорию
- Если дрон залетел на вашу территорию, например, в квартиру или на дачный участок:
- Не пытайтесь его трогать или перемещать.
- Ограничьте доступ к зоне приземления, особенно для детей.
- Покиньте помещение и немедленно сообщите в службу 112.
Способы укрытия от дрона
- Используйте природные и строительные препятствия для укрытия.
- Избегайте открытых мест и больших скоплений людей.
- При наличии, спускайтесь в подвальные или иные подземные помещения.
- Меры защиты имущества от дрона
- Разместите на видимых поверхностях отражающие элементы, такие как зеркальные фрагменты или куски стекла, которые могут мешать работе камер дрона.
- Используйте дым или манекены для создания иллюзии присутствия большого количества людей.
В случае эвакуации
- Если вам приходится покидать жилище по требованию силовиков из-за угрозы атаки дрона:
- Попросите у них удостоверения и уточните, к какому ведомству они относятся.
- При сомнениях немедленно обратитесь за подтверждением в ближайшее отделение полиции или МЧС.
Эти рекомендации помогут гражданам обезопасить себя и своё имущество в случае встречи с дроном, что становится всё более актуальным в современных условиях, о чем сообщает pg11.
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