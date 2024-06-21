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«Прячьтесь под густыми деревьями»: что делать при появлении в небе беспилотника

В свете возросшего использования дронов в различных целях, важно знать, как действовать, если вы столкнулись с таким устройством в неподходящем месте или ситуации.

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В современном мире дроны становятся всё более распространёнными, и их использование может нести как положительные, так и отрицательные последствия.

В свете возросшего использования дронов в различных целях, важно знать, как действовать, если вы столкнулись с таким устройством в неподходящем месте или ситуации.

Основные шаги при обнаружении дрона

  • Обеспечьте личную безопасность: Если вы заметили дрон, особенно если подозреваете, что он может быть оснащён взрывным устройством, первым делом необходимо найти укрытие. Лучшее укрытие — здания или густые деревья, которые могут защитить от возможных фрагментов или наблюдения.
  • Сообщите о наблюдении: Немедленно сообщите в полицию или позвоните на номер 112, указав своё местоположение и, если возможно, направление, в котором перемещается дрон.

Признаки дрона

Дроны обычно летают на небольшой высоте и могут напоминать по размеру миниатюрные самолёты или вертолёты. Они издают характерное жужжание, похожее на звук небольшого двигателя.

Действия при попадании дрона на вашу территорию

  • Если дрон залетел на вашу территорию, например, в квартиру или на дачный участок:
  • Не пытайтесь его трогать или перемещать.
  • Ограничьте доступ к зоне приземления, особенно для детей.
  • Покиньте помещение и немедленно сообщите в службу 112.

Способы укрытия от дрона

  • Используйте природные и строительные препятствия для укрытия.
  • Избегайте открытых мест и больших скоплений людей.
  • При наличии, спускайтесь в подвальные или иные подземные помещения.
  • Меры защиты имущества от дрона
  • Разместите на видимых поверхностях отражающие элементы, такие как зеркальные фрагменты или куски стекла, которые могут мешать работе камер дрона.
  • Используйте дым или манекены для создания иллюзии присутствия большого количества людей.

В случае эвакуации

  • Если вам приходится покидать жилище по требованию силовиков из-за угрозы атаки дрона:
  • Попросите у них удостоверения и уточните, к какому ведомству они относятся.
  • При сомнениях немедленно обратитесь за подтверждением в ближайшее отделение полиции или МЧС.

Эти рекомендации помогут гражданам обезопасить себя и своё имущество в случае встречи с дроном, что становится всё более актуальным в современных условиях, о чем сообщает pg11.

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