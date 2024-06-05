Позор Краснодарского края: курорты, которые стоит объезжать стороной

Геленджик, Туапсе и Витязево — популярные направления для отдыха на Черном море, однако их условия и стоимость услуг часто вызывают разочарование у туристов. Давайте рассмотрим, почему стоит дважды подумать, прежде чем отправляться в эти курорты.

Геленджик: проблемы с доступностью и качеством воды

Прибыв в Геленджик, туристы сталкиваются с серьезными транспортными проблемами. Единственная трасса проходит через центр города, создавая постоянные пробки. Это заставляет отдыхающих оставлять автомобили и пересаживаться на общественный транспорт.

Кроме того, купание в местной бухте может быть опасно для здоровья из-за сброса сточных вод прямо в море. Местные спасатели часто запрещают заходить в воду, а иногда и вовсе ограничивают контакт с водой, что заставляет жителей и гостей города искать другие места для купания, такие как Голубая Бухта или Дивноморское.

Несмотря на эти неудобства, цены на жилье в Геленджике остаются высокими, достигая 1,5-2 тысячи рублей за ночь на человека. Более доступное жилье находится на значительном удалении от пляжа, что добавляет дополнительные транспортные расходы.

Туапсе: доступность пляжа и отсутствие развлечений

В Туапсе ситуация не лучше. Дороги также перегружены, и многие предпочитают добираться до пляжа пешком. Особенностью города является железнодорожная линия, проходящая в непосредственной близости от моря, что создает дополнительные неудобства для отдыхающих и затрудняет доступ экстренных служб к пляжу.

Развлекательная инфраструктура в Туапсе оставляет желать лучшего. Большинство клубов и баров закрылись, и отдыхающим приходится искать альтернативы, чаще всего — караоке.

Витязево: разочаровывающий отдых за высокую цену

Витязево, несмотря на свою рекламу как место для молодежи и семейного отдыха, также разочаровывает туристов. Пляжные дни здесь часто омрачены переполненными пляжами и неоправданно высокими ценами на услуги, что делает отдых менее приятным и расслабляющим, чем ожидают отдыхающие.

Таким образом, несмотря на популярность и красоту пейзажей, Геленджик, Туапсе и Витязево могут стать разочарованием из-за серьезных проблем с инфраструктурой и услугами. Планируя отдых, стоит учитывать эти факторы, чтобы избежать неприятных сюрпризов, сообщает ngnovoros.ru.