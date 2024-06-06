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Позор Краснодарского края: курорты, которые советуют объезжать стороной

Геленджик, Туапсе и Витязево – названия, манящие туристов обещанием ласкового солнца и теплого моря. Но так ли безоблачен отдых на этих популярных курортах?

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Геленджик, Туапсе и Витязево – названия, манящие туристов обещанием ласкового солнца и теплого моря. Но так ли безоблачен отдых на этих популярных курортах?

«Наша газета» разбиралась в подводных камнях, которые могут омрачить отпуск.

  • Геленджик: пробки, проблемы с водой и высокие цены

Геленджик славится не только своей живописной бухтой, но и многокилометровыми пробками. Единственная трасса, проходящая через центр, не справляется с потоком отдыхающих. Добавьте к этому периодические запреты на купание в бухте из-за сброса сточных вод – и станет понятно, почему многие предпочитают добираться до пляжей Голубой Бухты или Дивноморского.

Высокие цены на жилье – еще один минус Геленджика. Бюджетному туристу придется довольствоваться номерами вдали от моря, что неизбежно повлечет за собой дополнительные расходы на транспорт.

  • Туапсе: транспортный коллапс и дефицит развлечений

Перегруженные дороги – проблема, объединяющая Туапсе с Геленджиком. Железная дорога, проходящая очень близко к морю, еще больше усложняет ситуацию: доступ к пляжам затруднен, а экстренным службам сложно оперативно реагировать на вызовы.

Развлечения в Туапсе также могут сильно разочаровать. Многие ночные клубы и бары закрыты, поэтому любителям ночной жизни придется довольствоваться караоке.

  • Витязево: толпы туристов и неоправданно высокие цены

Витязево позиционирует себя как идеальное место для молодежного и семейного отдыха. Однако реальность часто разочаровывает: пляжи переполнены, а цены на услуги неоправданно завышены. Вместо расслабленного отдыха туристы получают очереди, шум и дороговизну.

Все три названных курорта, несмотря на свою привлекательность, имеют ряд недостатков, которые могут испортить впечатление от отдыха. Планируя поездку, важно взвесить все «за» и «против», чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами.

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