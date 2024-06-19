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Повышение пенсий для неработающих пожилых людей в июне 2024 года на 7,5 процента

С приходом лета 2024 года неработающих пенсионеров России ждет приятный подарок - увеличение пенсионных выплат.

dzen.ru

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С приходом лета 2024 года неработающих пенсионеров России ждет приятный подарок - увеличение пенсионных выплат на 7,5%.

В результате средний размер страховой пенсии по старости достигнет почти 24 тысяч рублей. Законопроект, закрепляющий эти изменения, уже прошел первое чтение в Госдуме.

Из чего складывается пенсия для пожилых граждан РФ?

Страховая пенсия состоит из двух частей:

  1. Фиксированная часть (базовая): в настоящее время составляет 7 567,33 рубля. С 2024 года планируется ее увеличение до 8 134,88 рубля.
  2. Страховая часть (переменная): зависит от стажа работы до 2002 года и суммы страховых взносов, уплаченных после этой даты.

Главное - забота о старшем поколении

Повышение пенсий — это значимая мера поддержки пожилых граждан, которая поможет им чувствовать себя увереннее в сложившейся экономической ситуации.

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