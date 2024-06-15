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Повышение пенсий для неработающих пожилых людей в июне 2024 года на 7,5%

С наступлением лета 2024 года в России ожидается значительное повышение пенсий для нетрудоустроенных пенсионеров.

rscf.ru

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С наступлением лета 2024 года в России ожидается значительное повышение пенсий для нетрудоустроенных пожилых.

Предстоящее увеличение на 7,5% позволит увеличить средний размер страховой пенсии по возрасту до 24 тысяч рублей в месяц. Это нововведение является частью более широкой пенсионной реформы, направленной на поддержку граждан в период экономической нестабильности.

  • Индексация Пенсионного Коэффициента

В рамках этой реформы также запланировано повышение оценивания пенсионного коэффициента в деньгах до 133,05 рубля. Этот коэффициент критически важен для расчета страховой части пенсии, поскольку он умножается на общую сумму коэффициентов, накопленных за время трудовой деятельности пенсионера, что определяет окончательный размер пенсионных выплат.

  • Финансирование и Законодательная Поддержка

Предусмотренные расходы на увеличение пенсий, заложенные в федеральный бюджет на 2024 год, оцениваются в 234 миллиарда рублей. Это финансирование направлено на обеспечение стабильности и достойного уровня жизни пенсионеров, особенно в условиях экономических трудностей.

Эти меры подчеркивают стремление правительства России к созданию условий для финансовой безопасности пожилого населения, обеспечивая их поддержку в периоды экономической неопределенности. С учетом изменений, пожилые граждане смогут чувствовать себя более защищенными и уверенными в завтрашнем дне.

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