Повышение пенсий для неработающих пожилых граждан в июне 2024 года на 7,5%

С июня 2024 года в России ожидается значительное повышение пенсий для неработающих граждан старшего возраста, нацеленное на укрепление их финансового благополучия.

Официально заявлено о приросте пенсионных выплат на 7,5%, что поднимет средний размер страховой пенсии до примерно 23,4 тысячи рублей.

Детали предстоящего изменения

Законопроект, касающийся этого вопроса, был одобрен в первом чтении Государственной Думой 26 апреля. Он предусматривает не только повышение пенсий, но и корректировку составляющих пенсионной системы.

Страховые пенсионные выплаты состоят из фиксированной части и переменной, зависящей от стажа и заработка. В 2024 году фиксированная часть пенсии увеличится до 8134 рублей, сообщили в «Нашей газете».

Повышение пенсионного коэффициента

Существенным аспектом изменений является увеличение стоимости пенсионного коэффициента, который является ключевым элементом расчета пенсии. Он вырастет до 133,05 рубля, что увеличит размеры выплат.

Финансовые последствия

Общая стоимость реализации повышения пенсий в 2024 году оценивается примерно в 234 миллиарда рублей. Эти средства уже заложены в проект федерального бюджета, что подтверждает серьезность намерений правительства в обеспечении достойной старости для граждан России.

Это повышение затронет жизнь более чем 32 миллионов пенсионеров, облегчив их финансовое положение и способствуя более стабильной и уверенной жизни в условиях экономических колебаний.

Повышение пенсий в России является значимым шагом к укреплению социальной поддержки пожилых граждан, улучшению их материального благосостояния и повышению качества жизни. Это решение подчеркивает стремление государства поддерживать своих старших граждан в период их заслуженного отдыха.