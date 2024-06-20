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Повышение пенсий для неработающих пожилых граждан РФ в июне 2024 года на 7,5 процента

Лето 2024 года обещает быть радостным для неработающих пенсионеров России, поскольку их ожидает увеличение страховых пенсий по старости.

dzen.ru

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Лето 2024 года обещает быть радостным для неработающих пенсионеров России, поскольку их ожидает увеличение страховых пенсий по старости на 7,5%.

Это изменение приведет к тому, что средний размер пенсии достигнет почти 24 тысяч рублей, что стало возможным благодаря недавно принятому законопроекту, успешно прошедшему первое чтение в Государственной думе.

Структура пенсионных выплат в РФ

Страховая пенсия по старости для пожилых граждан РФ складывается из двух ключевых частей:

  1. Фиксированная часть (базовая): На текущий момент базовая часть составляет 7,567.33 рубля. С 2024 года предвидится ее увеличение до 8,134.88 рублей.
  2. Страховая часть (переменная): Эта часть пенсии зависит от трудового стажа до 2002 года и от суммы страховых взносов, внесенных после этого периода.

Поддержка старшего поколения

Повышение пенсий не просто улучшит финансовое положение пенсионеров, но и внесет уверенность в их жизнь в условиях текущей экономической ситуации. Это важная социальная инициатива, направленная на поддержку и заботу о старшем поколении, которое внесло значительный вклад в развитие страны.

Важность информирования

Важно, чтобы каждый пенсионер был осведомлен о предстоящих изменениях, чтобы мог соответственно планировать свои расходы и финансовое будущее. Правительство и соответствующие учреждения должны предпринять все необходимые шаги для того, чтобы информация о нововведениях была доступна и понятна для всех заинтересованных лиц.

Таким образом, предстоящее увеличение пенсий является важной мерой социальной поддержки, обеспечивающей старшее поколение необходимыми ресурсами для достойной и уверенной жизни на заслуженном отдыхе.

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