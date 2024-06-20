Повышение пенсий для неработающих пожилых граждан РФ в июне 2024 года на 7,5 процента
dzen.ru
Лето 2024 года обещает быть радостным для неработающих пенсионеров России, поскольку их ожидает увеличение страховых пенсий по старости на 7,5%.
Это изменение приведет к тому, что средний размер пенсии достигнет почти 24 тысяч рублей, что стало возможным благодаря недавно принятому законопроекту, успешно прошедшему первое чтение в Государственной думе.
Структура пенсионных выплат в РФ
Страховая пенсия по старости для пожилых граждан РФ складывается из двух ключевых частей:
- Фиксированная часть (базовая): На текущий момент базовая часть составляет 7,567.33 рубля. С 2024 года предвидится ее увеличение до 8,134.88 рублей.
- Страховая часть (переменная): Эта часть пенсии зависит от трудового стажа до 2002 года и от суммы страховых взносов, внесенных после этого периода.
Поддержка старшего поколения
Повышение пенсий не просто улучшит финансовое положение пенсионеров, но и внесет уверенность в их жизнь в условиях текущей экономической ситуации. Это важная социальная инициатива, направленная на поддержку и заботу о старшем поколении, которое внесло значительный вклад в развитие страны.
Важность информирования
Важно, чтобы каждый пенсионер был осведомлен о предстоящих изменениях, чтобы мог соответственно планировать свои расходы и финансовое будущее. Правительство и соответствующие учреждения должны предпринять все необходимые шаги для того, чтобы информация о нововведениях была доступна и понятна для всех заинтересованных лиц.
Таким образом, предстоящее увеличение пенсий является важной мерой социальной поддержки, обеспечивающей старшее поколение необходимыми ресурсами для достойной и уверенной жизни на заслуженном отдыхе.
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