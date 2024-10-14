«Повысят еще на пять лет». Россиян 1961 года рождения и моложе предупредили насчет пенсии

Эксперты по пенсионным вопросам продолжают разъяснять изменения, которые ожидают россиян в ближайшие годы в рамках пенсионной реформы.

По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, эти изменения особенно затронут граждан, родившихся в 1961 году и позднее. Некоторым россиянам могут повысить пенсионный возраст на дополнительные пять лет, если не будут выполнены определенные условия.

Пенсионный возраст — это не единственный фактор

Одного достижения пенсионного возраста для назначения пенсии по старости будет недостаточно. Как объясняет Киреева, многие люди до сих пор не осознают, что получение пенсии требует выполнения дополнительных условий. Прежде всего, необходимо накопить минимальный трудовой стаж и набрать определенное количество пенсионных баллов. И каждый год эти требования становятся всё жестче.

В 2024 году пенсия по старости будет назначена женщинам 1966 года рождения и мужчинам, родившимся в 1961 году. Однако, чтобы получить страховую пенсию, граждане должны подтвердить наличие 15 лет трудового стажа и накопить 28,2 пенсионных коэффициента. Это обязательные требования, без которых пенсия не будет назначена.

Что произойдет, если не хватит стажа или баллов?

Если гражданин не сможет подтвердить необходимый стаж или не наберет нужное количество пенсионных баллов, ему придется ждать социальной пенсии. А это означает, что выход на пенсию фактически откладывается на пять лет. Соответственно, женщины смогут выйти на пенсию в 65 лет, а мужчины — в 70 лет.

Однако есть способы сократить этот срок. Один из них — докупить пенсионные баллы, если не хватает лишь их количества. Либо можно попытаться выработать недостающий стаж. Эти меры позволят быстрее достичь условий для назначения страховой пенсии по старости.

Что изменится в ближайшие годы?

Киреевa предупреждает, что условия выхода на пенсию будут становиться всё строже. В следующем году минимальный трудовой стаж останется на уровне 15 лет, однако количество требуемых пенсионных баллов возрастет до 30. А это означает, что с каждым годом гражданам придется всё внимательнее следить за своими пенсионными накоплениями и трудовой историей, чтобы своевременно выйти на пенсию.

В итоге, через несколько лет пенсионный возраст окончательно закрепится: женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет. Но эти сроки будут действовать только при соблюдении всех условий по стажу и пенсионным баллам.

Как подготовиться к изменениям?

Пенсионная реформа набирает обороты, и россиянам важно заранее подготовиться к новым условиям. Чтобы избежать повышения пенсионного возраста, уже сейчас нужно тщательно следить за своими пенсионными накоплениями и стажем.

Если возникают сомнения по поводу недостающих пенсионных баллов или стажа, стоит проконсультироваться с пенсионным специалистом, чтобы принять меры вовремя — например, докупить недостающие баллы или уточнить возможные варианты выработки стажа. Это позволит выйти на пенсию в установленные законом сроки и избежать задержки выплат.

