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Повестки стали вручать на улице и отправлять в военкоматы: в сентябре ожидается новая волна мобилизации?

Повестки стали вручать на улице и отправлять в военкоматы: в сентябре ожидается новая волна мобилизации?

Фото: открытые источники

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Российские регионы охвачены массовыми проверочными мероприятиями, в ходе которых некоторые мужчины могут получить повестку от военкома лично прямо на улице.
Так, в Перми сотрудники администрации, миграционной службы, полиции и военкомата вышли в рейд по торговцам.

Если устанавливалось, что мигрант получил гражданство РФ, но на воинский учет в военкомат так и не встал, хотя обязан как гражданин России, то ему вручали повестку для явки в военный комиссариат и постановки на учет.

Подобные рейды прошли и в других российских городах. А в Петербурге после проверки овощной базы более сотни мигрантов правоохранители сразу доставили в военкомат.

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