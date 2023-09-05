Повестки стали вручать на улице и отправлять в военкоматы: в сентябре ожидается новая волна мобилизации?

Российские регионы охвачены массовыми проверочными мероприятиями, в ходе которых некоторые мужчины могут получить повестку от военкома лично прямо на улице.

Так, в Перми сотрудники администрации, миграционной службы, полиции и военкомата вышли в рейд по торговцам.

Если устанавливалось, что мигрант получил гражданство РФ, но на воинский учет в военкомат так и не встал, хотя обязан как гражданин России, то ему вручали повестку для явки в военный комиссариат и постановки на учет.

Подобные рейды прошли и в других российских городах. А в Петербурге после проверки овощной базы более сотни мигрантов правоохранители сразу доставили в военкомат.