Повестки стали вручать на улице и отправлять в военкоматы: в сентябре новая волна мобилизации?

В России появились сообщения из регионов о проверках прямо на улицах. Так, в Перми полицейские, сотрудники миграционного контроля и военкомата вышли на проверку торговцев. Нарушителей миграционного режима и административного законодательства повестками пригласили в военкоматы, напомнив, что гражданство России дает им не только права и возможности, но и обязанности, в том числе - служить в армии. Многие мигранты получают российское гражданство, на учет в военкомате не встают.

Так, петербургским полицейским недавно пришлось принудительно доставить в военкомат более 100 мигрантов, которых "отловили" в процессе миграционного рейда на овощебазе.

Аналогичные акции прошли во многих городах. Повестки новоиспеченным гражданам РФ вручали под подпись во всех случаях, в случае их неявки в военкомат нести ответственность они будут по ужесточившимся в стране законам об уклонении от службы.