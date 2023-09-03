Повестки стали вручать на улице и доставлять в военкоматы: в сентябре новая волна мобилизации?
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Последнее время в России активно проводятся операции, направленные на увеличение контроля за гражданами. В Перми сотрудниками полиции, миграционной службы и администрации, были проведены проверки наличии определенной регистрации у людей, работающих в сфере торговли. Кроме того, там присутствовал и сотрудник военкомата. В результате проверок несколько продавцов были вызваны в военкомат для дальнейшего разъяснения.
Подобные операции были проведены в Санкт-Петербурге на овощебазе, в Челябинске на крупных рынках, в результате проверок десятки мигрантов отправили в военкоматы, а другим выдали повестки.
Граждане, которые не прошли проверку, обязаны явиться в военный комиссариат.
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