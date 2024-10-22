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Повестки придут и второй раз: генерал Картаполов объяснил зачем это нужно

В последнее время москвичи призывного возраста ...

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В последнее время москвичи призывного возраста столкнулись с повторной рассылкой электронных повесток, что вызвало обширные дискуссии среди населения.

Глава комитета по обороне Госдумы, Андрей Картаполов, подтвердил эту информацию, заявив, что текущая активность является частью тестирования новой системы воинского учета и не должна вызывать беспокойства.

Разработка и тестирование новой системы

Электронная система воинского учета, сейчас находящаяся в стадии активной отладки, предназначена для упрощения процесса взаимодействия между военкоматами и призывниками. Картаполов уточнил, что хотя основным документом остается бумажная повестка, цифровизация учета — неотъемлемая часть модернизации военного призыва.

«Процесс отладки системы продолжится до полного запуска Единого реестра воинского учета, который ожидается к 1 января 2025 года. Пока что, мы находимся в тестовом режиме, и нет никаких оснований для беспокойства», — отметил Картаполов.

Сравнение с другими уведомлениями

Для уменьшения общественного беспокойства, Картаполов провел параллель между электронными повестками и другими видами уведомлений, такими как налоговые и штрафные извещения: «Как и в случае с обычными уведомлениями о необходимости уплаты налогов или штрафов, не стоит волноваться по поводу получения электронных повесток. Это стандартная процедура, которая не требует особой тревоги».

Реакция общества и дальнейшие шаги

Не смотря на заверения властей, часть граждан выразила свои опасения, особенно после того как некоторые россияне за границей сообщили о невозможности просмотра повесток из-за технических ограничений. Эти проблемы подчеркивают важность доработки системы перед её окончательным внедрением.

Тестирование системы началось в сентябре 2024 года и будет продолжаться до официального запуска. Ожидается, что Министерство цифрового развития передаст готовую платформу Министерству обороны 1 ноября для последующего заполнения баз данных.

Ожидания от осеннего призыва-2024

Пока что, призывники должны ориентироваться на бумажные повестки как на основной юридический документ. Однако следует оставаться в курсе обновлений, поскольку постепенное введение цифровых технологий обещает значительно упростить процесс призыва.

Этот переход к цифровому ведению воинского учета представляет собой значительное новшество в управлении призывной деятельностью, ожидается, что он повысит эффективность и прозрачность процессов, связанных с оборонной готовностью страны.

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