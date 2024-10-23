Повестки придут и второй раз: генерал Андрей Картаполов объяснил зачем это нужно

Москвичи призывного возраста начали получать электронные повестки повторно, что вызвало множество вопросов среди граждан.

По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, эти действия — часть процесса тестирования новой системы воинского учета, и волноваться по этому поводу не стоит.

Повторная рассылка электронных повесток: причины и что делать

Как пояснил Андрей Картаполов в интервью RTVI, отправка электронных повесток в Москве — это часть отладки новой системы рассылки, которая пока находится в тестовом режиме. Он заверил, что на данном этапе основным документом призыва остается бумажная повестка.

«Система должна начать работать, — сказал Картаполов. — Сейчас идет ее отладка. До 1 января 2025 года продолжается тестирование, пока не будет создан и передан в ведение Министерства обороны единый информационный ресурс военнообязанных». Таким образом, цифровые повестки, получаемые москвичами, на данном этапе не имеют юридической силы и не требуют явки в военкомат.

Почему тестируется Единый реестр воинского учета?

С сентября 2024 года тестирование Единого реестра воинского учета началось в трех регионах России — Рязанской области, Марий Эл и Сахалинской области. Этот реестр станет основным инструментом для учета граждан, подлежащих призыву. Электронные повестки — это часть цифровизации процессов военкоматов, что должно упростить работу с военнообязанными и сделать её более эффективной.

Пока система проходит тестирование, власти объясняют, что электронные повестки не обязаны исполняться. Призывники, получившие такие уведомления, могут их игнорировать, если они не дублируются бумажными повестками.

Основной формат повесток — бумажный

До конца тестирования реестра, как подчеркнул Картаполов, призыв по-прежнему будет происходить на основании бумажных повесток, как и раньше. Это важно помнить, так как только бумажные повестки имеют юридическую силу.

Картаполов также отметил, что по поводу повторной рассылки электронных повесток беспокоиться не стоит: «Это как с электронными уведомлениями о налогах или штрафах за нарушение ПДД — люди получают их и реагируют спокойно. То же самое с повестками — это часть нормального процесса тестирования системы».

Будущее цифровых повесток

К 1 января 2025 года Минобороны должно получить полный доступ к Единому реестру воинского учета, и только тогда система будет официально введена в эксплуатацию. До этого момента рассылка электронных повесток продолжит оставаться частью тестирования.

Тем временем москвичам и гражданам призывного возраста в других регионах стоит помнить, что бумажные повестки остаются основным документом осеннего призыва 2024 года, и именно на них нужно ориентироваться.

Электронные повестки, которые москвичи начали получать повторно, — это часть процесса тестирования новой системы воинского учета. Пока не будет запущен Единый реестр военнообязанных, цифровые уведомления не имеют юридической силы. Призывники должны продолжать ориентироваться на бумажные повестки, которые остаются основным документом для явки в военкомат.