Повестки начали вручать на улице: в сентябре новая волна мобилизации?

В Российской Федерации сейчас усилили контроль над гражданами, которые не стоят на военном учёте. В Пермском регионе сотрудники полиции, миграционной службы и администрации принялись выходить на улицы Перми с определенной целью – проверить наличие регистрации у людей, занятых в сфере торговли. При этом на месте присутствовал и представитель военкомата, чтобы провести дополнительную проверку.



Как итог, ряд сотрудников рынков должны явиться в военкомат.





Такие же действия были проведены и в Санкт-Петербурге на одной из овощебаз, где задержано около ста мигрантов. Всех их доставили в военкомат и включили в воинский учет. Подобная ситуация наблюдалась и в Челябинске, где провели операции на крупных рынках. В результате проверок прошло более ста человек, из которых пятнадцать отправили в военкомат для включения в воинский учет, а двадцать пять получили повестки.Проверками также охвачены рынки в Калуге и Белгороде. Все выявленные мигранты с российскими паспортами доставлены в военные комиссариаты.Все нарушители получили указание обязательно явиться в военный комиссариат, если они являются гражданами России.