Повестки начали вручать на улице: в сентябре новая волна мобилизации?
В Российской Федерации сейчас усилили контроль над гражданами, которые не стоят на военном учёте. В Пермском регионе сотрудники полиции, миграционной службы и администрации принялись выходить на улицы Перми с определенной целью – проверить наличие регистрации у людей, занятых в сфере торговли. При этом на месте присутствовал и представитель военкомата, чтобы провести дополнительную проверку.
Как итог, ряд сотрудников рынков должны явиться в военкомат.
Проверками также охвачены рынки в Калуге и Белгороде. Все выявленные мигранты с российскими паспортами доставлены в военные комиссариаты.
Все нарушители получили указание обязательно явиться в военный комиссариат, если они являются гражданами России.