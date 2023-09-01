В нашей стране активно проводятся операции с целью более тщательного контроля за гражданами. В городе Перми представители полиции, миграционной службы и администрации вышли на улицы, чтобы проверить, имеют ли работники в сфере торговли соответствующую регистрацию. Кроме того, один из представителей военкомата присутствовал на месте, проводя проверку, после которой несколько продавцов были призваны явиться в военкомат для уточнения ситуации.



Аналогичные операции были проведены в Санкт-Петербурге на овощебазе, где задержано около ста мигрантов. Их доставили в военкомат и включили в воинский учет. Похожая ситуация имела место в Челябинске. Там операции проводились на больших рынках. Были проинспектированы более ста человек, 15 из которых были отправлены в военкомат и включены в воинский учет, а 25 получили повестки.



Подобные операции также прошли в Чебоксарах и Новочебоксарске, где были выявлены новые граждане Российской Федерации, не зарегистрированные в военкомате. В Орловской области повестки были вручены 50 сотрудникам мусороперерабатывающего предприятия. Рынки Калуги и Белгорода также были подвергнуты проверке, в результате которой мигрантов с российскими паспортами доставили в военные комиссариаты.Все нарушители получили указания явиться в военный комиссариат, но если они являются гражданами Российской Федерации.