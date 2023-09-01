Новости России
· Алина Алмакаева

Повестки начали вручать на улице: стартует новая волна мобилизации?

Повестки начали вручать на улице: стартует новая волна мобилизации?

Подписаться в Telegram

В нашей стране активно проводятся операции с целью более тщательного контроля за гражданами. В городе Перми представители полиции, миграционной службы и администрации вышли на улицы, чтобы проверить, имеют ли работники в сфере торговли соответствующую регистрацию. Кроме того, один из представителей военкомата присутствовал на месте, проводя проверку, после которой несколько продавцов были призваны явиться в военкомат для уточнения ситуации.

Аналогичные операции были проведены в Санкт-Петербурге на овощебазе, где задержано около ста мигрантов. Их доставили в военкомат и включили в воинский учет. Похожая ситуация имела место в Челябинске. Там операции проводились на больших рынках. Были проинспектированы более ста человек, 15 из которых были отправлены в военкомат и включены в воинский учет, а 25 получили повестки.


Подобные операции также прошли в Чебоксарах и Новочебоксарске, где были выявлены новые граждане Российской Федерации, не зарегистрированные в военкомате. В Орловской области повестки были вручены 50 сотрудникам мусороперерабатывающего предприятия. Рынки Калуги и Белгорода также были подвергнуты проверке, в результате которой мигрантов с российскими паспортами доставили в военные комиссариаты.

Все нарушители получили указания явиться в военный комиссариат, но если они являются гражданами Российской Федерации.

Следующая новость ↓
-----

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Мобилизация 25 сентября. В Госдуме сделали экстренное заявление

Интересное в Казани

день назад

Родительский контроль не помогает: 6 действенных способов помочь ребенку учиться лучше

обработка дома от тараканов с гарантией московской области

Новости Татарстана

день назад

«Обгадили прекрасный мраморный стейк»: Элвин Грей рассказал про сорванный в Альметьевске концерт

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

изготовление мебели из шпона в Москве

Новости Казани

день назад

«Отрезала парк "Спортивный"»: стало известно, какие изменения могут внести в генплан Казани

Новости Татарстана

день назад

Итоговая опрессовка: в Челнах с 5 по 15 сентября будут отключать горячую воду

Новости Татарстана

день назад

Нарушили условия пребывания: в Татарстане выдворили почти тысячу мигрантов

Новости Татарстана

день назад

Имеют право только родители и педагоги: Магдеев обратил внимание на безопасность детей в школах и детских садах

Новости Казани

7 часов назад

Обсуждения продлятся до 28 сентября: больше ста правок хотят внести в генплан Казани
Новости Татарстана
3 дня назад

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

Новости Татарстана

38 минут назад

Прошлый год был рекордным: в Татарстане упали цены на зерно

Полезное

6 часов назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.

Новости Казани

2 часа назад

Появится у каждой двери: в троллейбусах Казани установят систему оплаты проезда без кондуктора

Новости Казани

2 часа назад

Рассчитаны на 3,8 тысячи человек: в Казани появятся еще три новые школы
«Позволит открыть новые возможности»: стали известны имена новых партнеров ХК Казани «Ак Барс»
Новости Казани
3 минуты назад

«Позволит открыть новые возможности»: стали известны имена новых партнеров ХК Казани «Ак Барс»

Новости Казани

3 часа назад

Выполнят покраску моста: в Казани перекроют часть улицы Подлужной

Новости Татарстана

5 часов назад

«Хотя бы выглядит это более честно»: для заключенных ужесточат условия службы в зоне СВО

Новости Татарстана

5 часов назад

Был составлен топ лидеров: стало известно, какие район РТ стали лучшими и худшими по урожайности зерновых
Расстройство пищевого поведения. Что такое РПП, почему возникает и как лечится.
Полезное
4 дня назад

Расстройство пищевого поведения. Что такое РПП, почему возникает и как лечится.