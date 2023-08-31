Повестки начали вручать на улице: началась новая волна мобилизации?

Регионы РФ проводят контрольные мероприятия. Так, в Перми правоохранители, администрация и сотрудники военкомата проверили документы у торговцев. Ряду граждан дали повестки с требованием личной явки в военкомат для актуализации учета.

Ранее в Петербурге прошли проверки, более сотни иностранцев доставили в военкоматы. Такие же мероприятия провели в Челябинской области, в Чебоксарах, Орле, Белгороде и Калуге.

Проверяющие напоминают, что с получением гражданства РФ у иностранцев появляются не только права, но и обязанности, например, по защите Родины. А потому им положено встать на учет в военкомате.