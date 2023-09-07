Повестки на избирательных участках в сентябре: это новая волна мобилизации?

На избирательных участках в дни проведения выборов могут начать вручать повестки для явки в военкомат. Об этом сообщают из ряда регионов, где в 2023 году проходят выборы в сентябре. Может ли это быть реализовано и для чего это необходимо?

Суть в том, что избиркомы якобы передали списки избирателей в военкоматы, а те в свою очередь будут выписывать повестки на участках.

По словам юриста Евгения Крылова, избирательные комиссии самостоятельно не имеют права вручать повестки, но при этом уполномоченное лицо — например сотрудник военкомата может это сделать даже на избирательном участке.

"Но само вручение повестки на избирательном участке возможно, если там будут присутствовать сотрудники военкомата, которые и будут вручать повестки, с точки зрения закона, запрета на это нет", - сообщил он.

В законе не обозначено четкое место для вручения повесток, а потому вручение может быть законным, даже если оно производится на избирательном участке.

Отмечается, что оформление и заполнение повестки на месте — невозможны по закону. Документ с приглашением в военкомат оформляется заранее, ему присваивается свой номер.