Повестки могут вручат на избирательных участках в сентябре: это новая волна мобилизации?

В Сети пошел слух, что на избирательных участках придут дежурить военкомы. Якобы будут вручать повести прямо там: проголосовал - милости просим Родину защищать.

Однако на деле все больше похоже на очередной фейк, призванный к тому же подорвать явку на выборах в единый день голосования.

Юристы совершенно определенно уверены - избиркомы, УИКи и ТИКи не имеют права передавать свои избирательные списки в военкоматы.

Также нет права у членов ИК вручать повестки.

Военкомы же могут находиться на участке - закон такого не воспрещает, однако на месте они также не имеют права выписывать никакие повестки.

Да и время сейчас странное: осенний призыв не начался, мобилизации нет, остается лишь заранее составленными и заверенными печатями повестками приглашать россиян на сверку данных в военкомат.

Решение о таком дежурстве военкомов вряд ли добавить избирательного пыла и способно снизить явку, в потому на столь непопулярную меру власти точно не пойдут. Первый день работы участков, 8 сентября, подтвердил, что информация о военкомах не соответствует действительности.