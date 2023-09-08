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Повестки будут вручать на избирательных участках в сентябре: это новая волна мобилизации?

Повестки будут вручать на избирательных участках в сентябре: это новая волна мобилизации?

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В России набирает обороты слух о том, что на избирательных участках в единый день голосования будут дежурить военкомы и выдавать сразу всем военнообязанным повестки.
Насколько это реально, рассказали юристы.

По словам Евгения Крылова, в обязанности членов избиркома, ТИК, УИК не входит раздача повесток, да и списки избирателей они не могут передавать в военкоматы. Но по факту дежурить в пункте голосования военкомы могут, поскольку закон не регламентирует, где именно должна вручаться повестка.

"С точки зрения закона, запрета на это нет".

Однако оформить повестку на месте военкомы не могут. Такие документы оформляются заранее, заверяются печатью военкомата.

В точки зрения зравого смысла, пускать военкомов с повестками на избирательный участок не выгодно никому - народ может не пойти голосовать, а потому такая инициатива военкомов, если она и была, вряд ли сможет реализоваться на практике.

Но если предположить обратное, то могут быть только несколько поводов для вручения повестки сейчас: мобилизации нет, осенний призыв не начался, остается только приглашение на сверку учетных данных.

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